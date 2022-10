Bruce Toussaint : Son épouse Catherine est, comme lui, une journaliste passionnée

Son visage est connu de tous. Bruce Toussaint officie du lundi au vendredi, de 9h à 12h, sur BFMTV dans son émission Live Toussaint. Une émission matinale pour le grand brun qui peut compter sur le soutien de sa femme Catherine Fruchon, qui connait bien le métier. Elle n'est pas aux commandes d'un programme lui demandant un réveil à 6h30 chaque matin, mais elle officie elle aussi comme journaliste ! Une vraie passion commune pour le couple.

Lui a commencé à la radio, officiant notamment sur Europe 1, RMC puis France Info. Et c'est justement le média de son épouse. Depuis 2011, Catherine Fruchon travaille comme responsable du magazine Littérature Sans Frontières, émission diffusée de manière hebdomadaire à l'antenne de RFI (Radio France Internationale). Ainsi, le magazine reçoit un grand écrivain, qu'il soit francophone ou étranger. Ce n'est pas tout : au programme, des reportages, des témoignages, des coups de coeur et une vue globale sur les livres sortis à travers le monde. Sur son compte Instagram, Catherine Fruchon n'apparaît que très peu. Mais elle se plait à partager régulièrement des photos de ses invités au micro de RFI, elle qui se présente en biographie comme "lectrice chanceuse, journaliste heureuse et vice-versa". Autant dire qu'à table, les discussions doivent être variées pour le couple !

De son côté, Bruce Toussaint balaie les différents sujets qui font l'actualité du jour dans son émission, allant de la pénurie de carburant à la guerre en Ukraine en passant par les accusations de violence d'Angelina Jolie envers son ex-mari Brad Pitt. Très ouvert en plateau, il tient toutefois à préserver sa vie privée. En effet, le journaliste n'évoque quasiment jamais sa vie de famille. Et pourtant, il est l'heureux papa de deux enfants : Noé et Lola. Et la jeune femme de 21 ans pourrait bien suivre les traces de ses parents. "Elle s'y intéresse beaucoup. Elle suit des cours dans une école de journalisme, comme ça on est vraiment dans le genre de cliché complet", avait-il révélé en avril dernier à nos confrères de Gala.