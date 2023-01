Bruno Debrandt et sa célèbre femme Marie Kremer : leurs fils ont hérité de la blondeur de leur mère

Ce mardi 3 janvier 2023, les téléspectateurs ont rendez-vous avec leur nouvelle série policière Le meilleur d'entre nous. Bruno Debrandt y incarne l'entraîneur d'un jeune biathlète retrouvé mort. Dans la vie, il est en réalité un homme très heureux, marié à Marie Kremer. Unis depuis 2012, ils ont eu deux fils, Nino, né un 14 février 2016 et son cadet Gary, qui a pointé le bout de son nez le 26 janvier 2019.

Comme beaucoup de personnalités publiques, Bruno Debrandt et Marie Kremer se veulent très discrets sur leur vie privée et tiennent à protéger leurs enfants du mieux possible. Ils se laissent néanmoins aller de temps à autre à partager quelques bribes de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Les internautes peuvent donc parfois observer Nino et Gary qui grandissent de jour en jour et qui apparaissent très souvent complices. Et malgré le fait que leurs visages soient à chaque fois préservés au maximum de l'objectif, il est clair que les deux frères ont tous les deux hérité de la chevelure blonde de leur maman. Ils sont tout simplement adorables !