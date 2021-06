Bruno Debrandt : Sa femme Marie Kremer est aussi une célèbre actrice

Depuis qu'il a quitté la série Caïn au bout de six ans, en 2018, Bruno Debrandt multiplie les projets télévisuels. Le comédien est d'ailleurs à l'affiche d'un téléfilm ce mardi 22 juin 2021 diffusé sur France 3 et intitulé Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Il s'agit d'une enquête policière pour laquelle il a donné la réplique à Ophélia Kolb (Dix pour cent). Dans la vie, Bruno Debrandt a la chance de partager sa passion avec son épouse, Marie Kremer, a qui il a dit "oui" en 2012 et avec qui il a un enfant, Nino né en 2016.

Marie Kremer est en effet elle aussi actrice. À 39 ans, la jolie belge est d'ailleurs à la tête d'une jolie carrière. C'est en 2003, juste après avoir été diplômée de l'INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) qu'elle a commencé à se faire un nom, enchaînant les rôles au cinéma et à la télévision. Son premier contrat au cinéma, dans J'ai toujours voulu être une sainte, lui a même valu un prix au festival international de films de femmes de Créteil en 2004. Marie Kremer a ensuite été recrutée pour les films Le Couperet (2005) au côté de José Garcia, Quand j'étais chanteur (2006) avec Gérard Depardieu ou encore Dikkenek (2006) porté par François Damiens et Mélanie Laurent.

Marie Kremer a aussi travaillé pour la télévision. Elle s'est même révélée dans la série historique Un village français, diffusée en 2009 sur France 3. Elle y incarnait Lucienne Borderie, l'institutrice dans la fiction. Les téléspectateurs les plus assidus l'auront également reconnue dans Profilage (saison 5, épisode 6, 2014) ou plus récemment dans Grand Hotel en 2020. La comédienne a même déjà rejoint son homme sur un plateau de tournage en 2014 à l'occasion d'un épisode de la saison 2 de Caïn.

Jusqu'à ce que la mort nous unisse, ce mardi 22 juin 2021 dès 21h05 sur France 3