Bruno Gaccio en couple avec une actrice de Un si grand soleil : une relation discrète et déjà terminée ?

À 64 ans tout pile, Bruno Gaccio peut se targuer d'avoir encore beaucoup de succès auprès des femmes. Mais mesdames, ne soyez pas trop tristes car le bel humoriste est en couple avec la même femme depuis 2012 déjà. Même s'il n'aborde pas souvent sa vie privée dans les médias, on sait tout de même qu'il s'agit de Anne-Laure Gruet, actrice qui a notamment joué dans Plus belle la vie, Section de recherches et plus récemment dans Un si grand soleil diffusée sur France 2.

Très complices, les deux tourtereaux s'affichent néanmoins régulièrement lors d'évènements importants ou de soirées privées. En plus d'être comédienne, Anne-Laure Gruet est aussi réalisatrice. En 2005, elle a également monté sa propre troupe de théâtre, baptisée la Compagnie Sans Interdit, et s'est très régulièrement illustrée sur les planches entre 2002 et 2013. Il faut dire qu'après des études d'Arts du spectacle et plusieurs formations au Cours Florent et au Studio Pygmalion, la jolie brune a désormais bien plus d'une corde à son arc. Malgré quelques rares apparitions sur le grand écran, et notamment dans les films Une nouvelle amie (2014) et Retour chez ma mère (2016), l'actrice est majoritairement présente sur le petit écran. Avec divers téléfilms et séries à son actif, elle est désormais un visage bien connu du paysage audiovisuel français.

Un mystère plane

Malgré la complicité qui lie les deux amoureux, ces derniers ne sont plus réapparus ensemble depuis 2020. Sur son compte Instagram, Anne-Laure Gruet ne s'affiche pas aux côtés de son bien-aimé. De son côté, Bruno Gaccio ne mentionne plus sa belle dans les médias. Si rien n'est officialisé pour l'instant, le mystère plane tout de même sur le couple. Séparé ou toujours ensemble ? Certains médias affirment que oui et d'autres non...

Pour rappel, Bruno Gaccio a été en couple avec la comédienne Michèle Bernier. De leur union sont nés deux enfants : une fille Charlotte, née en 1987, et un garçon, Enzo, né en 1997. Malheureusement, après 15 ans de vie commune, l'humoriste a décidé brutalement de mettre un terme à leur histoire, laissant l'actrice, à l'époque enceinte, meurtrie de cette séparation soudaine. À noter que l'humoriste a également eu un troisième enfant avec la présentatrice Agnès Michaux : un petit garçon prénommé Amedeo, né en juillet 2000.