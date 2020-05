Bryan Adams en colère contre la Chine, le chanteur accusé de racisme

À l'heure actuelle, Bryan Adams devrait enchaîner les performances sur les planches du Royal Albert Hall. En lieu et place, l'artiste est enfermé à domicile à cause de la pandémie du coronavirus. Et autant dire qu'il a la rage...

Au tout début de la pandémie du coronavirus, il était dit que ce mal étrange provenait du marché de Wuhan, en Chine. Si Bryan Adams voulait dénoncer les citoyens qui mangeaient de la viande, il a surtout été taxé de racisme en apposant sur le peuple chinois l'étiquette de "bâtards mangeurs de chauve-souris". Alors qu'il avait partagé sa missive sur Twitter et Instagram a tout supprimé de l'un et a bloqué la possibilité de lui laisser des commentaires sur l'autre. Un comble pour celui qui chantait que ses mésaventures pouvaient le blesser "comme un couteau"...

