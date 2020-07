Bryshere Gray (Empire) : Il étrangle sa femme et se barricade dans leur maison

Célèbre pour son rôle d'Hakeem Lyon dans la série Empire, l'acteur Bryshere Gray a été arrêté le 13 juillet 2020 pour violences conjugales selon TMZ. Le jeune homme de 26 ans a été inculpé dans la ville de Goodyear en Arizona après que la police a reçu un appel terrifiant de sa femme. Selon ses propos, l'acteur l'aurait frappée pendant plusieurs heures à leur domicile. Des coups d'une violence inouïe qui ont laissé de nombreuses blessures à la jeune femme immédiatement emmenée dans un hôpital de la région. Détail sordide, elle a également indiqué qu'il l'avait étranglée et qu'elle avait perdu connaissance pendant l'agression.

Après le signalement de son épouse, les autorités ont tenté d'arrêter l'acteur qui s'était barricadé dans leur maison. Refusant son inculpation, il serait ainsi resté "caché" pendant plusieurs heures à son domicile avant d'être finalement arrêté par la police. Pour appréhender celui qui joue le fils de Cookie et de Lucious Lyon dans la série Empire, une équipe de SWAT aurait été appelée ainsi que des négociateurs de crise. Après presque toute une nuit à essayer de le raisonner, les autorités ont finalement réussi à l'interpeller vers 7h du matin.

Placé en garde à vue et incarcéré à la prison du comté de Maricopa, Bryshere Gray est poursuivi pour trois chefs d'accusation : voies de fait graves exposant à des risques mortels (strangulation), voies de fait (violence domestique) et délit pour conduite déloyale. Depuis, la femme de Bryshere s'est remise de ses blessures et elle est sortie de l'hôpital. Contactés par TMZ, les agents de l'acteur de 26 ans n'ont pour le moment pas souhaité faire de déclarations.