Buffy contre les vampires : un acteur phare de la série au plus mal

Et c'est acteur phare est Nicholas Brendon. Celui qui a incarné le personnage d'Alexander (Xander) Harris dans la série à succès Buffy contre les vampires de 1997 à 2003. Aux dernières nouvelles, c'est le Daily Mail qui nous l'apprend, l'acteur de 51 ans a été hospitalisé en urgence à la suite d'un deuxième incident cardiaque après une opération de la colonne vertébrale pour le traitement d'une paralysie des jambes et des organes génitaux.

L'an dernier, Nicholas Brendon avait souffert d'une paralysie des organes génitaux et des jambes. Selon son manager, cela était dû au fait que l'acteur avait dû dormir dans une cellule de prison par terre après avoir été arrêté pour "fausse identité" et "obtention illégale d'ordonnance médicale". Des photos de l'acteur méconnaissable avec des yeux gonflés et un visage vieilli, avait été publiées par le média TMZ en août 2021. En dépression depuis plusieurs années en raison d'une addiction à l'alcool et à la drogue, Nicholas Brendon a même tenté de mettre fin à ses jours. "Je me suis taillé les veines avec un couteau à steak. Je pense que je voulais être entendu. Je pense que je voulais être aidé parce qu'il y a encore une belle vie à vivre", avait-il confessé dans des propos relayés par Voici en 2015.

Nicholas Brendon pourra-t-il poursuivre la promo de son dernier film ?

Ce lundi 15 août, la soeur de Nicholas Brendon a donné des nouvelles rassurantes de l'acteur sur le compte Instagram de son frère. Elle a posté quelques clichés de l'acteur de Wanton Want pris durant son séjour à l'hôpital où on l'aperçoit allongé et endormi sur certaines photos. Le tout accompagné de ce message : "Nicky va bien maintenant, mais il a dû être transformé à l'urgence il y a environ deux semaines en raison d'un incident cardiaque (tachycardie/arythmie). Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'il a eu un incident similaire après sa deuxième chirurgie de la colonne vertébrale l'année dernière (en raison du syndrome de la queue de cheval). Mais cette fois, il essaie de se reposer un peu plus et se concentre sur ses rendez-vous médicaux." Un post qui a ému et bouleversé les nombreux fans de l'acteur de Buffy contre les vampires.