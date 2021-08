Nicholas Bendon méconnaissable : l'ex-star de Buffy arrêtée, la descente aux enfers continue

Les addictions de Nicholas Brendon l'ont entraîné dans une descente aux enfers et l'ont transformé. Celui qui interprétait Alexander Harris dans la série Buffy contre les vampires vient d'être arrêté en possession de fausses ordonnances dans le but de se procurer de la drogue, mais pas seulement.

Le site TMZ rapporte queNicholas Brendon, 50 ans, a été arrêté la semaine dernière alors qu'il conduisait à Vigo County, dans l'état de l'Indiana. Après lui avoir demandé de stationner, les policiers ont remarqué qu'il suait beaucoup, qu'il "était nerveux et avait les mains qui tremblaient". L'acteur leur a donné une fausse pièce d'identité au nom de Kelton Schultz, affirmant que ce dernier était son "frère jumeau".

Les agents ont trouvé un "petit sac rempli de résidu de poudre blanche" et un flacon de pilules prescrit à un certain Nicholas Bender. Après ces trouvailles, les policiers ont procédé à une fouille plus poussée du véhicule et ont indiqué que la moquette de la voiture, apparemment neuve, avait été découpée à plusieurs endroits et que des vis avaient été retirées. D'autres sacs et une autre ordonnance ont été découverts dans la voiture de Nicholas Brendon. Cheveux sales, apparence négligée et yeux gonflés : le physique de l'ancien jeune premier a beaucoup souffert de ses excès.