Burger quiz : Pourquoi Laurent Baffie n'animera jamais le programme

Enfin ! Burger Quiz est de retour sur TMC. Le mercredi 20 novembre 2019, le jeu humoristique revient et de nombreuses stars vont de nouveau y participer. Malheureusement, Laurent Baffie ne peut plus y aller. Il s'est confié à la radio.

Début novembre, l'humoriste a fait savoir sur RTL, dans l'émission On refait la télé, qu'on ne le verrait pas de sitôt sur TMC dans Burger Quiz, car il en a "l'interdiction formelle" ! La raison ? TMC et C8 "sont deux chaînes très, très concurrentes". La chaîne du groupe Canal+, sur laquelle Laurent Baffie travaille en tant que chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna La Grande Darka, ne lui permet donc ni de participer à Burger Quiz ni de présenter le jeu. Il ajoute : "Le stress de C8, c'est que j'aille là-bas. C'est dans mon contrat, je n'ai pas le droit d'y aller." Et tant pis pour les fans du programme qui adoreraient le voir lancer des vannes dans l'émission culte.

Marina Foïs non plus ne sera pas présente dans les prochains numéros, car elle tourne actuellement au Brésil le nouveau film d'Alex Carvalho, La Salamandre, avec Maicon Rodrigues. "Elle sera de nouveau présente dans les prochains numéros puisque maintenant c'est rémunéré", a rassuré Alain Chabat, invité de Quotidien il y a quelques jours.

Pour la première du grand retour de Burger Quiz, Alain Chabat sera entouré de Gérard Darmon, Alison Wheeler, Jean-Paul Rouve et Sandrine Kiberlain. Puis, dans un deuxième numéro, Jean-Paul Rouve animera l'émission et sera entouré de Léa Drucker, Vincent Dedienne, Bérénice Béjo et Jérôme Commandeur.