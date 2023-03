C. Jérôme : La naissance de sa fille Caroline a été cachée, sa triste veuve Anette s'explique

Dans les années 1970-1980, le chanteur C. Jérôme, de son vrai nom Claude Noël Gérard Dhôtel, rencontre un succès fulgurant. Certains de ses titres, à l'image de Kiss Me (1972), Himalaya (1972), C'est moi (1974), Cindy (1976) et Et tu danses avec lui (1985) sont encore aujourd'hui encrés dans la culture musicale française et ont bercé l'adolescence de nombreux Français. Il rencontre également le succès en Autriche où son premier tube se place en troisième position des classements. La Belgique, la Suisse et l'Allemagne sont également sous le charme du jeune parisien. En Italie et en Espagne, il est connu sous le nom de Geronimo.

Mais derrière cette carrière brillante se cache également un époux et un père comblé. Dans les années 1970, il rencontre Annette avec qui il se marie. Fous amoureux, les tourtereaux deviennent parents d'une petite Caroline, née en 1977. Mais le couple a mis très longtemps avant d'annoncer l'heureuse nouvelle. Dans une interview accordée au magazine Ici Paris en 2020, la veuve a révélé la raison de cette initiative : adulé par de nombreuses femmes, C. Jérôme tenait à son image. "Il ne fallait pas trop que ça se sache à l'époque. Alors, on s'est un peu cachés. Il était considéré comme un chanteur à minettes, il avait peur que les fans ne soient pas d'accord qu'il ait une vie de famille", expliquait alors Annette Dhôtel.

Je ne voulais pas exposer Caroline

Mais malgré ce que l'on pourrait penser, garder le secret sur leur relation et leur famille n'a pas dérangé l'épouse de C. Jérôme, bien au contraire. "Le fait de ne pas apparaître en public ne me gênait pas et puis je ne voulais pas exposer Caroline", assurait-elle ensuite, toujours auprès de Ici Paris.

Aujourd'hui, la veuve se bat quotidiennement pour essayer de faire vivre la mémoire de son époux. Mais cette mission s'avère particulièrement difficile compte tenu du fait que les médias semblent avoir définitivement enterré l'artiste depuis sa mort en 2000, des suites d'un cancer généralisé. "Les maisons de disques, les radios sont passées à autre chose. Pour les 20 ans, j'ai essayé de relancer pas mal de projets (compilations, rééditions) pour refaire parler de lui, mais rien ne s'est concrétisé. Ses chansons ne sont presque plus diffusées en radio... Les médias ont une facilité à effacer les artistes, à part peut-être Claude François", déplorait-elle pour conclure.