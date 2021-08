Caitriona Balfe (Outlander) est maman pour la première fois !

Caitriona Balfe et Tony McGill sont parents pour la première fois ! L'actrice et son époux ont accueilli un petit garçon, dont le nom et la date de naissance n'ont pas encore été révélés. C'est la comédienne de 41 ans, connue pour son rôle de Claire Fraser dans la série Outlander, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram ce 18 août 2021, surprenant ainsi ses fans. Dans un long post, dans lequel elle dit toute sa gratitude et sa joie, elle a partagé une photo en noir et blanc du nouveau-né, tenant son doigt.

Sur le réseau social, l'Irlandaise, qui est suivie par plus d'un million de personnes, a expliqué : "Je me suis déconnectée pendant un moment car je m'occupais de ce petit être. Nous sommes si reconnaissants qu'il nous ait choisis comme parents. Il m'émerveille déjà et je ne peux m'empêcher de le regarder et de me demander quel genre d'individu il deviendra, où il ira et ce qu'il fera dans cette grande aventure qu'est la vie".