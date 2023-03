Calquez l'allure d'Eva Longoria avec cette sublime robe argentée à paillettes

Brillez avec cette robe argent à paillettes Grace Karin à l'image d'Eva Longoria et Kate Hudson

Les Oscars, c'est l'occasion pour les stars de rivaliser de glamour côté look. Si la traditionnelle petite robe noire fait toujours son effet, certaines personnalités ont joué la carte de l'audace. C'est notamment le cas d'Eva Longoria et de Kate Hudson qui ont succombé à l'argent, teinte star du moment. Avec leurs looks renversants, elles nous ont ainsi donné envie d'ajouter de l'argenté et du brillant à nos tenues de soirée. Inspirez-vous donc de ces célébrités et adoptez cette robe argent à paillettes Grace Karin, proposée à un prix accessible sur Amazon. Vous n'aurez en effet à débourser que 39,99 € pour l'obtenir, une affaire en argent !

Une robe sexy et glamour