Cameron Boyce, mort à 20 ans : Son autopsie délivre de nouveaux détails...

La cause de la mort de Cameron Boyce (20 ans) vient enfin d'être révélée. Le magazine People écrit : "Le 8 juillet, une autopsie a été pratiquée et la cause et le mode de décès ont été différés. Après des tests supplémentaires, il a été déterminé que la cause du décès était une mort subite et inattendue liée à l'épilepsie." L'acteur de Disney avait développé une épilepsie il y a environ trois ans et avait déjà souffert de "plusieurs crises d'épilepsie majeures" survenant à quelques mois d'intervalle, selon le site américain TMZ.com.

Au moment de l'autopsie, la star de Descendants n'avait ni drogue, ni alcool dans son corps, à l'exception de son médicament contre l'épilepsie. Il est décédé le 6 juillet 2019 et son porte-parole avait simplement annoncé à l'époque que Cameron était mort "d'une crise convulsive résultant d'un état pathologique pour lequel il était soigné".

Absolument déchirant

Zendaya (22 ans), son acolyte dans la série Shake It Up sur Disney Channel, a déclaré sur les réseaux sociaux : "Absolument déchirant, mon coeur va à ses amis et à sa famille." Salma Hayek (52 ans), ayant également côtoyé l'acteur, déclarait : "Il était vif, talentueux, gentil, généreux, drôle et brillant. Sa joie vivra dans nos coeurs pour toujours, alors qu'il continue à danser et à briller ailleurs. Mon coeur va à sa charmante famille."

La famille de Cameron Boyce a fondé la Cameron Boyce Foundation afin d'honorer sa mémoire. Cette fondation a pour mission de fournir "aux jeunes des moyens de création artistiques et créatifs comme alternatives à la violence et à la négativité, et utilise des ressources et une philanthropie pour des changements positifs dans le monde". Un beau combat débuté par Cameron avant qu'il ne disparaisse...