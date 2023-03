Camilla Parker-Bowles "profondément attristée" : adieux à son précieux Paul, le message touchant de la reine consort

Les Britanniques ont appris la mort d'une célébrité de la télévision ce mardi 28 mars. Paul O'Grady, connu pour ses programmes humoristiques et sa bonne humeur et ses shows sur le petit écran, s'est éteint. L'animateur était âgé de 67 ans. C'est son mari, Andre Portasio, qui s'est chargé d'annoncer la triste nouvelle aux médias britanniques dont The Guardian. Il indique dans un communiqué que Paul O'Grady est "mort de manière inattendue mais paisiblement" dans la soirée du mardi 28 mars : "Nous vous demandons de célébrer la vie qu'il a eue et de respecter notre intimité pendant que nous tentons de vivre avec son absence."

"Il va terriblement manquer à tous ses proches, amis, famille, aux animaux et à tous ceux qui adoraient son humour, son esprit, son intelligence et sa compassion. Je sais qu'il souhaiterait que je vous remercie aussi pour tout l'amour que vous lui avez donné toutes ces années" écrit-il. Parmi ces personnes qui pleurent la disparition de Paul O'Grady se trouve une tête couronnée : la reine Camilla Parker-Bowles.

En amoureuse des animaux et des chiens tout particulièrement, la femme du roi Charles III appréciait passer du temps avec l'animateur, qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises par le biais de Battersea, une association venant en aide aux chiens qui peinent à être adoptés. Elle avait d'ailleurs accepté de faire une apparition dans son émission lors des fêtes de fin d'année en 2022 pour aller à la rencontre de ces animaux et les soigner pour les faire adopter.

Apprendre sa disparition a donc provoqué une vague de tristesse dans le coeur de Camilla Parker-Bowles qui, en postant un cliché d'elle avec l'animateur, lui a rendu hommage sur le compte Instagram de la famille royale : "Profondément attristée d'apprendre le décès de Paul O'Grady, qui a travaillé en étroite collaboration avec Sa Majesté en soutien à Battersea, apportant beaucoup de rires et surtout de nombreux souvenirs."