Diaporama : Camilla Parker-Bowles "profondément attristée" : adieux à son précieux Paul, le message touchant de la reine consort

Camilla Parker-Bowles "profondément attristée" : adieux à son précieux Paul, le message touchant de la reine consort

2 / 20 La semaine a mal commencé pour la reine Camilla Parker-Bowles Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visite au S.T.O.R.M Family Centre à Londres, à l'occasion de son 19ème anniversaire. Le centre soutient les personnes touchées par la violence domestique et offre des services aux jeunes et aux personnes âgées au sein de la communauté. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 20 L'épouse du roi Charles III a fait ses adieux à un très cher ami, le présentateur Paul O'Grady Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite pour rouvrir officiellement le Boston Manor, récemment rénové, à Brentford, dans l'ouest de Londres, le 23 février 2023. La maison jacobéenne sera bientôt ouverte au public et propose un centre d'apprentissage pour les enfants avec plus de 150 bénévoles, six jours par semaine. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 20 L'homme s'est éteint "brutalement mais paisiblement" à l'âge de 67 ans comme annoncé par son mari Andre Portasio : "Nous vous demandons de célébrer la vie qu'il a eue et de respecter notre intimité pendant que nous tentons de vivre avec son absence. Il va terriblement manquer à tous ses proches, amis, famille, aux animaux et à tous ceux qui adoraient son humour, son esprit, son intelligence et sa compassion. Je sais qu'il souhaiterait que je vous remercie aussi pour tout l'amour que vous lui avez donné toutes ces années." Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. La reine consort reçoit les les auteurs, les membres du milieu littéraire et les représentants d'organismes d'alphabétisation. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 20 Camilla Parker-Bowles l'avait rencontré à plusieurs reprises. Elle avait même été invitée pour les fêtes de fin d'année dans son émission afin d'apporter tout son soutien et son amour pour la cause animale qu'ils avaient en commun. La Duchesse de Cornouailles, Camilla Parker Bowles, se rend a un refuge pour chiens Battersea Dogs & Cats a Londres le 12 decembre 2012 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 20 La reine avait même organisé l'été dernier une réception à Clarence House avec Paul O'Grady pour le 160ème anniversaire du Refuge animalier pour chiens et chats de Battersea, association dont il faisait partie et que la reine soutient. Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors d'une réception à la Clarence House à Londres, à l'occasion du 160ème anniversaire du Refuge animalier pour chiens et chats de Battersea. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 20 Camilla Parker-Bowles lui a donc rendu hommage par le biais d'un post publié sur Instagram : " Profondément attristée d'apprendre le décès de Paul O'Grady, qui a travaillé en étroite collaboration avec Sa Majesté en soutien à Battersea, apportant beaucoup de rires et surtout de nombreux souvenirs." Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, inaugure les locaux de la Royal Osteoporosis Society à Bath, le 25 janvier 2023. La souveraine y rencontre le personnel, les bénévoles et l'équipe du service d'assistance. © BestImage, Agence / Bestimage

