Camille Anguenot : Ce qu'elle a fait juste après le meurtre de Théo Decouchant...

W9 revient sur la disparition de Théo Decouchant, jeune peintre en bâtiment de 23 ans qui a disparu fin novembre 2021 près de Besançon. La dernière personne qui l'avait vu vivant est Camille Anguenot, 18 ans, avec qui il flirtait. Rapidement, les amis du jeune homme remarquent de plus en plus d'incohérences dans les propos de la jeune fille. Elle a été mise en examen pour le meurtre de Théo Decouchant et lors de ses auditions, elle a reconnu lui avoir porté un coup avant de l'étouffer. Deux thèses s'affrontent depuis : celle d'une femme qui s'est défendue face à une agression sexuelle et celle d'une manipulatrice qui a voulu éliminer son "pigeon" - terme qu'elle a utilisé elle-même pour le décrire, mais réfutant l'intention de donner la mort. Elle est désormais incarcérée à la maison d'arrêt de Lutterbach.

Ayant passé la soirée avec Théo juste avant qu'il ne donne plus de signe de vie, Camille Anguenot a rapidement intéressé les enquêteurs. Une perquisition a alors eu lieu dans l'appartement de la jeune fille qui leur fait découvrir le corps sans vie de jeune artisan. Elle explique lui avoir porté un coup de couteau au niveau du foie puis l'avoir étranglé à mort. Selon la jeune fille, il s'était montré trop insistant, voulant l'agresser sexuellement. Dans un second temps alors, elle l'aurait tué le voyant toujours vivant et inquiétant. Une version que la mère de l'accusée soutient, effondrée de savoir sa fille en prison qui encourt jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.

Pour les proches de Théo, cette version ne tient pas la route. Elle a manipulé un garçon extrêmement timide, comme elle avait pu le faire avec d'autres. Camille Anguenot a d'ailleurs utilisé la voiture et la carte bancaire du jeune homme pour tirer 600 euros en liquide et acheter des bijoux le lendemain de sa mort. Parallèlement, elle a relayé sur Facebook l'avis de disparition du garçon. Depuis ses aveux, elle a fait face à un flot de critiques sur le réseau social : "Elle a même eu le culot de partager l'avis de disparition", écrit un internaute.

Ses agissements détaillés par le procureur de la République, Étienne Manteaux dans le cadre de l'enquête sur la mort de Théo Decouchant sur Vosges Matin font le portrait d'une fille manipulatrice. Après avoir tué Théo, elle a utilisé sa voiture et a retrouvé à Bordeaux un homme de 27 ans avec qui elle a passé deux nuits dans un Airbnb : "Il a été entendu et indique qu'il ignorait ce qu'il s'était passé. Ils ont eu des rapports sexuels et, le 3 décembre, elle a pris le chemin du retour." Puis, elle a demandé à son ex de changer les plaques de la voiture du défunt avant d'aller en soirée avec des amies qui la trouveront "normale". Après un accident de voiture, un autre "ami" lui vient en aide et il passe la nuit ensemble. Elle sera interpellée, à son retour, le lendemain.