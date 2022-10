Camille Cerf dévoile enfin des clichés de sa splendide tenue pour le mariage de sa soeur jumelle Mathilde, un duo ravissant

Samedi 22 octobre 2022 : une date que Mathilde Cerf n'oubliera jamais puisqu'elle correspond à son union avec son compagnon de longue date John Rachid. Un événement que sa célèbre soeur jumelle Camille, élue Miss France 2015, n'aurait manqué pour rien au monde. Le lendemain des festivités, cette dernière partageait dans sa story Instagram la tenue qu'elle avait choisie pour ce mariage : une magnifique robe rose signée Maje complétée par une ravissante paire de talons Christian Louboutin.

"Tadaaaaa", a-t-elle commenté, alors qu'on l'aperçoit assise au bord d'un lit en train d'enlever (ou mettre) ses chaussures. Ce lundi, c'est un nouveau cliché de sa tenue qu'elle dévoilait à ses fans, mais cette fois-ci debout et aux côtés de sa soeur Mathilde, qui lui a donc volé la vedette le temps de se marier. Cette dernière porte sur la photo un caftan bleu magnifique, sorti tout droit d'un conte des mille et une nuit.

Cela n'a rien changé à notre complicité

Au moment de dire "oui" à son chéri, la soeur de Camille Cerf portait une sublime robe blanche, dotée d'une très longue traîne et parsemée de dentelle. Une ravissante tenue, à croire qu'elle aussi a été élue Miss France. Mais rassurez-vous, il n'y aucune rivalité entre elles, comme le rappelait Mathilde dans les colonnes de Gala en 2017. "Petites, nous n'étions pas dans la même classe. On nous a séparées, sans doute pour éviter que Camille, plus extravertie, ne prenne le dessus sur moi, qui étais plus timide. Cela n'a rien changé à notre complicité. Jamais personne dans la famille ne nous a comparées ni opposées", avait-elle assuré.

Et si elle n'a pas suivi les traces de sa soeur, c'est par choix. "À l'âge de quinze ans, nous avons toutes deux été inscrites dans une agence de mannequins, Camille a adoré, moi j'ai détesté. Camille, toujours aussi spontanée, adoptait immédiatement la bonne attitude, moi, impossible", se souvenait-elle lors de cette interview. Aucune animosité à détecter donc dans ce duo qui au contraire, semble très complice, en témoignent d'ailleurs les nombreuses story Instagram de Camille pour le mariage de sa soeur samedi dernier.