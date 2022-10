Camille Cerf : Sa soeur jumelle s'est mariée ! Sublime dans ses deux robes lors d'un mariage oriental somptueux

C'est une sacrée nouvelle que vient de partager Camille Cerf. La jolie Lilloise élue Miss France 2015 a annoncé que sa soeur jumelle Mathilde venait de dire "oui" à son compagnon de longue date John Rachid. L'union a eu lieu dans la journée de samedi 22 octobre 2022, dans un lieu qui avait tout l'air d'être idyllique.

Comme le dévoile la chérie de Théo Fleury en story Instagram à travers quelques vidéos, c'est en extérieur que la cérémonie a eu lieu, à la tombée de la nuit. La jeune épouse Mathilde apparaît alors au côté de son désormais mari, dans une sublime robe blanche, dotée d'une très longue traîne et parsemée de dentelle. Une tenue qui épousait parfaitement ses courbes qui pourraient faire d'elle une mannequin professionnelle. Car oui, Mathilde a tout autant hérité de l'atout beauté à la naissance que sa soeur.

Une fois les voeux échangés, la fête a battu son plein selon les coutumes orientales. Mathilde Cerf avait alors troqué sa robe de mariée pour un caftan bleu magnifique, ce qui l'a faisait tout droit sortir d'un conte des mille et une nuit. Et comme le veut la tradition, la jolie blonde et John Rachid ont été transportés sur ce qui s'apparente à des trônes par des membres de leur entourage, tels des sultans pour être vus et admirés par les invités. Histoire de marquer le coup et faire le show comme il se doit, le couple avait par ailleurs sollicité les services de lanceurs de feu pour animer la soirée. Le tout s'est soldé par une grande fête où tout le monde a eu l'occasion de rejoindre les heureux mariés sur la piste de danse. Des images à retrouver dans notre diaporama.

Il était tout naturel que Camille Cerf soit conviée à ce bel événement. Étant très proche de sa fausse jumelle (elles sont issues de deux ovocytes fécondés par deux spermatozoïdes différents), on imagine que la reine de beauté a même certainement dû y tenir un rôle très important. Il faudra toutefois patienter pour découvrir celui-ci et même la tenue qu'elle a choisie pour assister au plus beau jour de la vie de sa soeur.

Félicitations aux mariés !