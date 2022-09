Camille Cerf toujours aussi in love de Théo, Maëva Coucke ultra sexy en cuir... pour un grand redez-vous !

Être une célébrité, ça a ses avantages. Comme celui de pouvoir avoir des places VIP lors de grandes rencontres sportives. Ce jeudi 22 septembre, les stars étaient nombreuses au Stade de France. Elles ont tout donné pour encourager les Bleus qui rencontraient l'Autriche pour la Ligue des Nations (la rencontre s'est soldée par une victoire des joueurs de Didier Deschamps, 2-0). Parmi elles, deux Miss France : Camille Cerf et Maëva Coucke. Les deux jeunes femmes n'étaient certes pas loin l'une de l'autre et pourtant, tout les opposait.

Camille Cerf n'était pas venue seule. Pour l'accompagner, c'est évidemment son chéri Théo Fleury qu'elle avait choisi. Les tourtereaux ont observé les exploits des Bleus entre bisous, éclats de rire, selfies et grands moments de complicité. Un état d'esprit assez contrasté en comparaison avec Maëva Coucke. La jeune femme de 28 ans, tout en cuir pour l'occasion, avait du mal à décrocher un sourire et à profiter de l'instant présent. Et pour cause, l'ancienne Miss France digèrerait une rupture.