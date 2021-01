Camille Cerf et sa jumelle Mathilde : photos complices des deux soeurs

Le 9 décembre 1994, Camille Cerf a vu le jour. Et avec elle a pointé le bout de son nez sa jumelle, Mathilde ! Si seule la célèbre jolie blonde a remporté le titre de Miss France 2015, sa soeur a elle aussi hérité de l'atout beauté, et ce malgré le fait qu'elles soient de "fausses jumelles" (elles sont issues de deux ovocytes fécondés par deux spermatozoïdes différents). Et ce n'est pas sa fidèle communauté qui dira le contraire.

Mais ce que les internautes préfèrent, ce sont bien sûr les moments complices que partagent le duo sur ses réseaux sociaux. Camille et Mathilde en comptent sans surprise beaucoup, comme leurs virées à Disneyland Paris, en voyage à l'autre bout du monde, en soirées déguisées ou encore à l'occasion de shooting photos. Les jumelles prennent même le temps de toujours rencontrer les compagnons de chacune. En effet, des sorties de couple étaient d'ailleurs au programme lorsque Camille Cerf fréquentait toujours Cyrille Roty. De son côté, Mathilde s'est amourachée d'un certain John Rachid il y a plusieurs années et vit toujours une belle relation à ses côtés.

Ainsi, aucune rivalité à craindre entre les deux belles jeunes femmes de 26 ans. D'ailleurs, lors d'une interview pour Gala en 2017, l'aînée (de quelques secondes seulement) de Camille Cerf assurait qu'il n'y en "a jamais eu". "Petites, nous n'étions pas dans la même classe. On nous a séparées, sans doute pour éviter que Camille, plus extravertie, ne prenne le dessus sur moi, qui étais plus timide. Cela n'a rien changé à notre complicité. Jamais personne dans la famille ne nous a comparées ni opposées", confiait-elle. Même lorsqu'elles se sont toutes les deux lancées dans le mannequinat, l'entente était toujours au beau fixe, sans doute grâce à leurs personnalités bien différentes. "A l'âge de quinze ans, nous avons toutes deux été inscrites dans une agence de mannequins, Camille a adoré, moi j'ai détesté. Camille, toujours aussi spontanée, adoptait immédiatement la bonne attitude, moi, impossible", se souvenait Mathilde.

Aujourd'hui, les soeurs poursuivent chacune leur chemin mais jamais de très loin. Elles habitent d'ailleurs dans le même immeuble ! Une relation qui fait assurément rêver et qui ne ressemble en rien à celle que partage une autre Miss France avec sa propre jumelle, à savoir Maëva Coucke.