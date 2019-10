Camille Cerf et Flora Coquerel : Miss précieuses avec Victoria Bedos, enceinte

Jeudi 24 octobre 2019, Camille Cerf et Flora Coquerel ont assisté à la réouverture de la boutique de joaillerie Korloff, près de la place Vendôme. Les deux ex-Miss France y ont croisé l'actrice et future maman Victoria Bedos et bien d'autres célébrités.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos