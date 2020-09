Camille Cerf, sa voiture vandalisée : photos des dégâts et confidences

Après ses vacances de rêve en Grèce avec son compagnon Cyrille, ainsi que sa grande amie Iris Mittenaere et son petit ami Diego el Glaoui, Camille Cerf s'est envolée pour la Crète. Sur les réseaux sociaux, elle n'a d'ailleurs pas manqué de partager quelques-unes de ses aventures. Mais au retour, la douche froide. Miss France 2015 a en effet eu une mauvaise surprise comme elle l'a dévoilé le 1er septembre 2020.

De retour à Lille, Camille Cerf est allée jeter un coup d'oeil à sa voiture. En arrivant sur place, elle a découvert que son véhicule avait été vandalisé. "J'espère que la météo ne prévoit pas de pluie pour mon retour à Lille demain matin", a-t-elle écrit en légende d'une photo où l'on découvre les dégâts. Des bris de verre se trouvaient sur le siège conducteur.

"C'est la mauvaise surprise. Je rentre de vacances, je viens voir ma voiture et puis je vois que la housse de la robe de mariée que j'ai dans le coffre depuis Miss France sort du coffre. Je me dis : 'J'ai quand même pas claqué mon coffre sur la housse.' Je suis tête en l'air, mais pas à ce point-là", a tout d'abord confié Camille Cerf. La jeune femme de 25 ans a finalement constaté que sa voiture était dans un très mauvais état : "En fait, quand j'arrive, le contenu de ma boîte à gant est sur le siège et par terre et j'ai une vitre cassée. Heureusement je n'ai jamais rien de très grande valeur dedans." Avec humour, elle a conclu que, désormais, elle roulerait en cabriolet. Espérons que la suite de sa rentrée sera meilleure.