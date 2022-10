Camille Combal : Son coup de foudre pour sa femme pas réciproque, il a sacrément "galéré" avec Marie !

C'est bien connu, mettre du déodorant Axe attire les femmes. C'est en tout cas ce que l'on peut voir dans certaines publicités de la marque. Mais pour Camille Combal qui a joué dans l'une d'elles, c'était un peu plus compliqué.

Camille Combal pourrait parler durant des heures de ses projets professionnels (qui sont d'ailleurs nombreux). En revanche, quand il s'agit d'évoquer sa vie personnelle, le présentateur de TF1 est plus discret. Il a mis un long moment avant de dévoiler le visage de Marie Treille Stefani, une fois sa situation amoureuse dévoilée. Et c'est une fois de plus en toute discrétion que les amoureux se sont mariés en 2019 dans le sud de la France ou ont accueilli leur premier enfant ensemble (dont le prénom ni la date de naissance n'ont jamais été dévoilés). Mais lors du tournage d'une vidéo pour Michou, le charmant brun de 41 ans s'est livré comme jamais sur sa rencontre avec la femme de sa vie. L'occasion de découvrir qu'il a dû ramer.

Je flashe de ouf, ça m'est rarement arrivé

Il y a quelques années, Camille Combal a tourné une publicité pour Axe. C'est à ce moment-là qu'il a vu Marie Treille Stefani pour la première fois. "Sachez que j'ai fait une pub Axe, qui est passée en télé, sur le web, il y a six ou sept ans. Et il s'avère que je tourne cette pub et dans les filles, il y a une fille qui est ravissante, qui est mannequin, qui est dans la pub", a-t-il confié dans un premier temps.

Immédiatement, Camille Combal a été frappé par sa beauté. A la fin du tournage, il a donc demandé à la fille en question son numéro de téléphone. "Je flashe de ouf, ça m'est rarement arrivé. Coup de foudre instantané. Je lui demande son numéro de façon élégante (...) Elle me dit : 'Non je suis désolée, je suis avec quelqu'un, moi je veux pas.'", a-t-il poursuivi. Il a tout de même donné son numéro de téléphone dans le cas où elle voudrait le contacter. Et belle surprise, c'est ce qu'elle a fait un mois plus tard. "On se revoit, on boit un café. Elle me dit 'Maintenant je suis célibataire mais tu ne m'intéresses pas.' C'est hyper blessant", a-t-il poursuivi.

Camille Combal n'a pas abandonné pour autant sa mission séduction. Il a "galéré" durant "des mois, des mois et des mois". Et ses efforts ont fini par payer : "Mon coup de foudre sur la pub Axe, après des mois et des mois, c'est devenu ma femme, je suis marié avec elle aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, sur la pub Axe. Presque un an pour l'avoir et un an après c'est ma femme", a-t-il conclu. Une histoire qui pourrait sortir tout droit d'un film romantique?