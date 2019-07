Camille Gottlieb et Pauline Ducruet : Soirée grandiose en boîte de nuit à Monaco

Camille Gottlieb n'en a pas fini avec la célébration de ses 21 ans et joue les prolongations avec sa soeur Pauline Ducruet. Quelques jours après avoir fêté son anniversaire en famille dans le prestigieux hôtel Hermitage de Monte-Carlo, la fille de Stéphanie de Monaco est allée festoyer dans une discothèque monégasque avec Pauline Ducruet et d'autres proches. Le 19 juillet 2019, les deux petites-filles de Grace Kelly ont ainsi été au Jimmy'z pour fêter dignement les 21 ans de Camille.

Happy Birthday Camille

Entourée de ses amis dans un club du Rocher, la fille de Jean-Raymond Gottlieb était accompagnée de sa demi-soeur Pauline Ducruet (25 ans) dont elle est très proche. Celle qui a dévoilé sa toute première collection de vêtements Alter Designs en juin 2019 a fait le déplacement pour cette grande soirée.

Heureuse d'avoir tant de monde à ses côtés, Camille Gottlieb a enchaîné les stories sur sa page Instagram pendant toute la soirée et a même identifié chacun de ses amis sur ses images. Sur ses vidéos, elle a rappelé que "les personnes les plus importantes" sont présentes et a précisé : "Sont là mes zouz".

Pour l'occasion, l'établissement qui recevait la nièce de son altesse sérénissime Albert de Monaco n'a pas lésiné sur les moyens. "Happy birthday Camille" a ainsi été projeté en géant dans toute la discothèque. Sûrement ravie de cette délicate attention, Camille Gottlieb et ses nombreux amis ont twerké et chanté sur les sons de l'été. D'ailleurs, la petite-fille de Rainier III semble particulièrement fan de la chanteuse Eva Queen, allant même jusqu'à taguer l'artiste dans sa story sur sa chanson Bella. Une soirée mémorable !