Camille (Koh-Lanta) enceinte : Un deuxième bébé avec son célèbre footballeur

Camille, discrète candidate de Koh-Lanta en 2012, éliminée après trente-et-un jours d'aventure, est devenue une femme de footballeur il y a déjà plusieurs années. Exilée à l'étranger auprès de son mari Morgan Schneiderlin, la jolie brune est aussi devenue maman. Mieux, elle s'apprête à le devenir une deuxième fois.

L'épouse du footballeur évoluant au Everton FC et son mari ont annoncé la grande nouvelle dimanche 10 mai 2020 sur Instagram. Depuis leur maison, les parents de Maé (1 an), ont pris la pose en tenue rouge, elle en longue robe qui mettait son ventre arrondi en valeur, lui en chemise et short blanc. Genou à terre face à sa belle, puis, sur une deuxième photo, la prenant dans ses bras tout en touchant son baby bump, le sportif écrit : "Je suis impatient de t'accueillir dans notre famille, je t'aime Camille". De son côté, l'ex-étudiante en STAPS, écrit : "Oops we dit it again [Oops on l'a refait, ndlr], bébé numéro 2 arrive".

On sait, grâce à ce que le couple a inscrit sur l'un des murs de sa maison que ce deuxième enfant arrivera en septembre 2020. Camille Schneiderlin serait donc enceinte d'environ 5 mois. Le couple n'a en revanche pas précisé le sexe du bébé et s'il le connaissait.

Heureuse en amour, Camille n'aurait jamais rencontré son mari si elle n'avait pas participé à Koh-Lanta. Dans une interview accordée à TVMag en février dernier, elle a raconté : "L'émission a contribué à ma rencontre avec mon mari Morgan puisqu'il m'a découvert en apprenant qu'une jeune Alsacienne participait à Koh-Lanta [Morgan Schneiderlin est né à Strasbourg, ndlr]. Sans ça, nous ne nous serions peut-être jamais croisés. Il ne m'aurait pas vu et n'aurait pas fait la démarche de me chercher sur les réseaux sociaux et de me contacter! C'est comme ça que notre relation a commencé donc merci Koh-Lanta et merci la vie !"