Camille Lacourt papa : Alice Detollenaere, en lingerie, dévoile combien de kilos elle a perdus

Quinze kilos perdus en vingt jour : voilà le bilan post-partum d'Alice Detollenaere. Le lundi 21 juin 2021, l'ancienne reine de beauté a pris la pose en lingerie pour dévoiler l'évolution de son corps après la naissance de son fils, Marius. Un bébé né par césarienne, contrairement à la volonté de la jeune maman. Elle apprend peu à peu à se réapproprier son corps.

"Vingt jours après la naissance de mon petit bébé Marius, que j'ai eu finalement par césarienne et non pas par voie basse, mais bon, c'est la vie !", explique la compagne du nageur Camille Lacourt en story Instagram. Alice Detollenaere se félicite tout de même du chemin parcouru, elle qui a réussi à s'alléger de plusieurs kilos. "Pour ceux qui me demandaient comment se passait la perte de poids après l'accouchement : je suis en plein dedans. J'ai perdu presque quinze kilos. Je suis très contente même s'il me reste encore beaucoup à perdre", se réjouit-elle, avant de faire la promotion d'une marque de lingerie.