Camille Lellouche, sa vie sentimentale compliquée : "C'est dur de m'accepter, je suis un poids"

Camille Lellouche a toujours été discrète concernant sa vie sentimentale. Encore aujourd'hui, alors enceinte de son premier enfant, une petite fille, l'humoriste et chanteuse se garde bien de révéler l'identité du mystérieux papa. Elle avouait récemment que ce dernier était néanmoins déjà fin prêt pour le jour J. Dans une interview qui semble dater de quelque temps, elle reconnaît la difficulté pour elle de trouver quelqu'un, notamment parce qu'elle a du mal avec les gens "du milieu", et qu'elle se considère ainsi comme "un poids".

C'est au micro d'Elise Goldfarb et Julia Layani pour leur podcast Elise et Julia sur Spotify que la future maman s'est confiée, comme rarement. "Ma vie privée sentimentale personnelle elle a jamais été très joyeuse, ni très très belle en fait", a révélé Camille Lellouche. "C'est très dur de connaître l'amour dans ce milieu", a-t-elle fait savoir. Notamment parce que l'humoriste de 35 ans n'a jamais été réellement attirée par les gens de ce même milieu artistique. "Bizarrement je suis pas très intéressée par les hommes de ce milieu, j'aime les gens simples, a déclaré Camille Lellouche. Non pas qu'on soit pas simple mais j'aime les gens avec une vie normale."

C'est dur de m'accepter, je suis un poids

Car elle-même a une vie des plus normales, loin du bling bling. Si elle s'accorde quelques moments "too much", la plus grande partie de sa vie reste complètement normale. "C'est dur de rencontrer quelqu'un, a-t-elle continué. Déjà si je suis avec quelqu'un qui connait pas la notoriété, qui n'est pas dans ce milieu, c'est compliqué quand même. C'est dur de m'accepter, je suis un poids." "J'ai besoin d'être heureuse comme tout le monde, je le mérite", a conclu Camille Lellouche sur ce sujet.

Rares confidences sur le mystérieux papa

Aujourd'hui, la chanteuse et interprète de Mais je t'aime semble néanmoins avoir accédé elle aussi au bonheur. Enceinte de son premier enfant, si elle a un peu de mal à accepter son corps, elle a fait malgré tout savoir sa joie d'accueillir bientôt cette petite fille, à de multiples reprises. Au sujet du papa, elle a fait quelques rares confidences, notamment à Jamel Debbouze pendant le Marrakech du Rire. "Le propriétaire... Il est éclaté au sol, a-t-elle d'abord ironisé. Les hormones, c'est compliqué à gérer. Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage... Je lui fais la misère tout le temps Jamel".