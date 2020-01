Camille (Les 12 Coups de midi) : La candidate atteinte d'un cancer s'est mariée

Le 8 décembre 2019, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Camille (24 ans) dans Les 12 Coups de midi, sur TF1. La candidate avait bouleversé Jean-Luc Reichmann et le public avec son histoire personnelle. Atteinte d'un cancer incurable, elle avait partagé sa philosophie de la vie et avait confié que son compagnon Pierre-Jean était d'un grand soutien. Elle avait ensuite fait un passage dans Touche pas à mon poste pour parler de son histoire. Et jeudi 23 janvier 2020, elle était de retour, l'occasion d'apprendre une grande nouvelle.

Matthieu Delormeau a souhaité la faire revenir car il lui avait préparé une belle surprise. Avant de la dévoiler, le chroniqueur de 45 ans a révélé que Camille avait repris ses séances de chimiothérapie, car la maladie reprenait le dessus et qu'elle souhaitait se battre pour vivre le plus longtemps possible. "Et puis à la rentrée, je lui ai passé un petit coup de fil pour lui demander comment ça allait. Et elle m'a juste dit qu'elle s'était mariée, que son mari était un garçon formidable", a-t-il poursuivi avant d'évoquer ses problèmes financiers.

Désireux de l'aider et de la féliciter pour sa récente union, Cyril Hanouna, avec la complicité de Matthieu Delormeau, lui a annoncé qu'il avait de beaux cadeaux pour elle. Il lui a en effet offert un pack électro-high tech, un an de SPA, ainsi qu'un voyage de noces d'une semaine pour la destination de son choix. Très émue, la jeune femme a chaleureusement remercié ses anges gardiens.

Pour rappel, lors de son passage dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, Camille a confié qu'elle était atteinte "d'un cancer qui s'est généralisé". Elle avait été diagnostiquée pour la première fois à l'âge de 8 ans. À l'époque, on lui avait enlevé un bout de l'estomac, car seul cet organe était touché. Mais la maladie est ensuite revenue quand elle avait 10 ans, puis 17 ans. Et, à 23 ans, elle s'est généralisée. Elle suivait donc des séances de chimiothérapie "pour [la] maintenir le plus longtemps". À la fin de l'année, elle avait pris la décision de les stopper pour profiter le plus possible du temps qui lui restait à vivre. Aujourd'hui, elle les a reprises comme l'a confié Matthieu Delormeau.