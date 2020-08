Camping Paradis encerclé par les flammes mais miraculé, Laurent Ournac ému

Après l'incendie à Anglet il y a quelques jours, qui a fait rage non loin de la maison d'Amélie Mauresmo, c'est à Martigues que les flammes se sont déchaînées et elles ont mis en danger le camping de l'Arquet. Un camping qui n'est pas n'importe lequel puisque c'est là que sont tournés les épisodes de Camping Paradis (TF1). Cet établissement installé sur la Côte Bleue sur la commune de La Couronne à Martigues a été épargné par miracle.

Laurent Ournac, star de la série et réalisateur de certains des épisodes, est tombé amoureux de cette région et cet incendie lui a brisé le coeur, comme il l'a fait savoir via son compte Instagram, mercredi 5 août. Il a posté une photo d'un pompier éteignant les flammes d'une forêt embrasée et a écrit : "Une pensée à tous les pompiers engagés sur le terrible feu qui ravage Martigues et la Côte Bleue. Une pensée à tous les habitants de cette si belle région, aux touristes, aux saisonniers déjà fragilisés par la période que nous traversons. Force à vous tous !"

Des fans qui savent que le tournage de Camping Paradis a lieu dans la région ont été affolés et ont alors demandé via des commentaires si le camping de l'Arquet a été touché. Il ne l'est pas et cela relève franchement du miracle. Mercredi, après que le feu a été maîtrisé, l'heure était au bilan et nous apprenions que deux campings ont été détruits, 2700 personnes évacuées, 1000 hectares ravagés. Parmi les deux établissements, celui de Tamaris, qui ne se trouve qu'à 5 kilomètres de l'Arquet ! Précisons que l'incendie de Martigues a parcouru huit kilomètres.

Autre information, la plage de La Saulce où sont également tournées des scènes de la série a aussi été épargnée.