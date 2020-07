Incendie à Anglet : Amélie Mauresmo au bord du désastre, image impressionnante

Vendredi 31 juillet au matin, la France découvre avec effroi les images du spectaculaire incendie qui a débuté jeudi soir dans la forêt de Chiberta, au coeur de la ville d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Si les flammes sont à présent maîtrisées, le chagrin est immense, les pertes aussi. Alexandra Rosenfeld et Amélie Mauresmo ont été particulièrement touchées.

Sur Instagram, la maman de Jim (7 mois), née de ses amours avec Hugo Clément et d'Ava (9 ans), dont le papa est Sergio Parisse, a partagé sa peine sur Instagram en publiant une vidéo issue du Huffington Post qui explique la situation en images. "Quelle tristesse" a-t-elle commenté avec un émoticône coeur brisé et un autre avec deux mains qui prient.

Amélie Mauresmo qui vit non loin de là avec sa famille a quant à elle pris une photo du drame depuis chez elle. Elle dévoile ainsi l'épaisse fumée qui se dégage dans le ciel. "Forêt de Chiberta", a-t-elle simplement écrit avec un émoticône qui pleure. Laure Manaudou poste souvent des photos de ses enfants d'Ayla (3 ans) et Aaron (4 ans) qui jouent dans le jardin situé non loin de cette forêt, véritable poumon d'Anglet.

L'incendie est un vrai drame puisque 165 hectares de végétation ont été détruits. Et comme l'a fait savoir Claude Olive, maire de la ville, à l'AFP : "Tout risque de reprise n'est pas écarté." Du côté humain, le bilan est aussi lourd : seize personnes ont été intoxiquées sans gravité par les fumées et onze maisons ont été touchées par le feu. Les équipes de secours ont permis la prise en charge hospitalière de 6 habitants, 5 policiers et 1 sapeur-pompier, selon la préfecture. Au total, ce sont 150 pompiers qui ont combattu les flammes.

L'origine de 'incendie est toujours inconnue.