Amélie Mauresmo fête les 3 ans de sa princesse Ayla : "Tellement d'amour"

C'était la fête chez Amélie Mauresmo le lundi 20 avril 2020. Gâteaux, bougies et cadeaux étaient de rigueur pour célébrer un événement de la plus haute importance : les 3 ans de sa fille Ayla.

Confinée dans son agréable maison d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui permet à ses enfants d'apprécier des déjeuners dans le jardin, Amélie Mauresmo a fêté comme il se doit le 3e anniversaire d'Ayla avec son fils aîné, Aaron, qui aura 5 ans en août prochain.

L'ancienne joueuse de tennis de 40 ans et ex-capitaine de l'équipe de France de Fed Cup a immortalisé cette journée spéciale en publiant plusieurs photos sur sa page Instagram. On a ainsi découvert que le maison a été décorée en l'honneur de l'anniversaire d'Ayla, qu'elle et son grand frère ont réalisé des gâteaux et qu'elle a reçu notamment des bijoux en cadeau. L'émotion était au rendez-vous pour Amélie Mauresmo. "My birthday girl ! 3 ans aujourd'hui ma princesse ! Tellement d'amour...", a-t-elle commenté en légende de ces photos.