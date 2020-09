Capucine Anav humiliée : moquée par Cécile de Minibus, elle réplique sur Twitter

Heureusement, Capucine Anav a d'autres chats à fouetter. À peine séparée d'Alain-Fabien Delon, la jeune femme de 29 ans a retrouvé l'amour, et un soutien indéfectible en la personne de Victor. On en sait très peu sur le jeune homme, si ce n'est quelques informations glanées par le magazine Public : il travaillerait dans la finance, serait originaire de Lyon et serait millionnaire. "J'ai quelqu'un dans ma vie, avouait-elle à Gala. Je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum. Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien. J'ai appris de mes expériences passées et ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés.'" Sait-on jamais : elle trouvera peut-être dans sa relation l'inspiration nécessaire pour un prochain ouvrage...