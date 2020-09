Doc Gynéco absent de Touche pas à mon poste : "Quelqu'un lui monte la tête"

Lundi 14 septembre 2020, les téléspectateurs attendaient le retour de Doc Gynéco sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Mais il n'en a rien été. L'interprète de Vanessa a finalement décidé de planter Cyril Hanouna pour des raisons qu'il explique dans un post Facebook. Au lendemain de ce lapin, l'équipe de TPMP a réagi à l'antenne.

"Mes amis, vous n'aimez pas TPMP, vous m'avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n'y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n'y suis pas allé", écrivait Doc Gynéco sur le réseau social mardi 15 septembre. Et d'expliquer ce qui avait motivé ce choix radical : "D'après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie (...). Nous ne mangerons pas le pain de la honte." Ce post Facebook est aujourd'hui inaccessible.

Doc Gyneco "aurait vrillé à cause d'une autre personne"

Des explications qui ont fait réagir le trublion du PAF et son équipe de chroniqueurs à l'antenne de C8. "On est sur l'enquête. Il devait venir. Il était comme un fou, il est venu me voir au bureau hier, a lancé Cyril Hanouna. Et là, je ne sais pas. Apparemment, des gens lui auraient monté la tête. On parle d'un complot, je ne rigole pas." L'animateur de 45 ans, qui décrit Doc Gynéco comme "une personne qu'on aime, mine de rien", a expliqué que son chroniqueur "aurait apparemment vrillé à cause d'une autre personne". "C'est plus embêtant que ce qu'on pensait", a-t-il déploré.

Visiblement touchée par toute cette affaire, Kelly Vedovelli a elle aussi souhaité prendre la parole. "Je n'ai pas trop apprécié ce qui a été dit, a-t-elle dit. En fait, on est juste peinés parce qu'on l'aime trop, ça se passait super bien avec lui. On a partagé énormément de choses ensemble." De son côté, Cyril Hanouna a estimé qu'il ne fallait "pas réagir à ce qu'il a écrit". "Doc Gynéco, on le kiffe. C'est notre pote", a ajouté l'animateur vedette de la chaîne.

Enfin, il a précisé que Lionel Stan, directeur général d'H2O Productions, menait son enquête dans cette affaire.