Doc Gynéco : Sa célèbre ex s'est mise en couple avec... l'un de ses meilleurs amis !

C'était LE couple que personne ne s'attendait à voir ensemble et pourtant ! Entre Doc Gynéco et l'auteure Christine Angot, ancienne chroniqueuse de l'émission On n'est pas couché présentée par Laurent Ruquier, ça a fait des étincelles. Pendant plusieurs mois, l'artiste et l'écrivaine se sont côtoyés malgré les deux mondes qui les opposent. Jusqu'à la fin de leur relation.

Malgré l'intensité de cette romance, cette dernière a pris fin. Doc Gynéco était brièvement revenu sur leur histoire sur le plateau de Salut les terriens en 2018. En pleine promotion d'un nouvel album avec le groupe Secteur A, l'interprète du titre Nirvana avait lâché une bombe à Thierry Ardisson concernant la vie privée de son ex-compagne à l'époque.

Sur le tournage, tout le monde n'avait pas l'air de comprendre qui était Christine Angot. Bruno Beausir, de son vrai nom, avait alors fait court auprès de ses camarades en allant droit au but pour qu'ils mettent un visage sur le nom : "Non mais en fait c'est la meuf à Charly. Parce qu'en fait elle sort avec l'un de mes meilleurs amis." Ce fameux ami n'est autre que Charly Clovis, musicien martiniquais avec qui Doc Gynéco a collaboré sur Un homme nature, son 5ème album.

Aux dernières nouvelles, Christine Angot et Charly Clovis sont toujours ensemble, non sans affronter quelques difficultés. En 2013, l'ex-compagne de Charly Clovis porte plainte contre Christine Angot et Flammarion, éditrice de Les Petits, roman de l'auteur, pour atteinte à la vie privée. Un procès à l'issue duquel l'ex-chroniqueuse s'est vue contrainte de verser 40 000 euros de dommages et intérêts à la plaignante.

Habituée à parler des gens qu'elle a côtoyés dans ses livres, Christine Angot avait évoqué sa parenthèse passionnelle avec Doc Gynéco dans Le Marché des Amants publié en 2008. Elle décrivait notamment l'une de leurs relations sexuelles à l'époque. Des lignes loin d'offusquer le principal intéressé. Au contraire : "J'ai eu l'impres­­­sion d'ouvrir une porte et de me voir faire l'amour ! Je ne m'atten­­­dais pas à une descrip­­­tion aussi... impu­­­dique. Je suis très flatté. Je voudrais la remer­­­cier de m'avoir fait entrer, même modes­­­te­­­ment, dans la litté­­­ra­­­ture française. Je ne prends pas encore toute la mesure de ce cadeau qu'elle m'a fait." Un curieux cadeau qui a le mérite d'avoir fait un heureux !