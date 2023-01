Carey Mulligan enceinte : un troisième enfant pour la star et son chéri Marcus Mumford

Carey Mulligan attend un bébé. C'est la belle nouvelle de la journée, l'actrice britannique est enceinte de son troisième enfant, comme son agent l'a confirmé à People, ce dimanche 15 janvier. La talentueuse comédienne de 37 ans, vue dans Drive, The Great Gatsby ou encore plus récemment Promising Young Woman, s'apprête à agrandir à nouveau la famille avec son époux le musicien Marcus Mumford (35 ans). Le couple est déjà parent de deux enfants, Evelyn Grace, 7 ans, et Wilfred, 5 ans. Le vendredi 13 janvier, Carey Mulligan est apparue rayonnante aux AFI Awards, alors que son film She Said a été nommé comme l'un des meilleurs de l'année. Son agent a probablement voulu annoncer l'heureuse nouvelle avant que la grossesse ne commence à se voir.

Entre Carey Mulligan et Marcus Mumford, tout est allé très vite. Cinq mois de romance et les amoureux passaient déjà à la vitesse supérieure en se fiançant, en août 2011. Puis, ils se sont rapidement mariés en Angleterre, à Somerset, devant près de 200 invités, parmi lesquels Sienna Miller, Jake Gyllenhaal ou encore Colin Firth, en avril 2012. Le couple a ensuite donné naissance à son premier enfant, en septembre 2017. Et c'est en août 2017 que Carey Mulligan goûtait une nouvelle fois aux joies de la maternité, avec son deuxième enfant. Elle apparaissait seulement quelques mois après l'accouchement avec une silhouette tout à fait retrouvée, pour promouvoir la sortie de Mudbound.

Un imposant baby bump

Très discrets sur leur vie privée, les jeunes parents n'avaient jamais annoncé ou confirmé cette deuxième grossesse, bien que l'actrice avait été photographiée de nombreuses fois au cours des derniers mois avec un imposant baby bump dans les rues de New York ou de Londres. Mais pour cette troisième grossesse, ils ont visiblement décidé de prendre les devants. Félicitations à eux !