Carine Galli défendue par son compagnon Giovanni Castaldi : ces graves accusations qui ont ulcéré le journaliste

Au début de l'année 2020, Giovanni Castaldi et Carine Galli officialisaient leur couple. Depuis, les amoureux sont plus épanouis et heureux que jamais. Malheureusement, ils doivent souvent faire face à des critiques, notamment sur les réseaux sociaux où ils sont très régulièrement pris à partie par des internautes malveillants... Ce fût le cas il y a près d'un an, le 15 mars 2021 exactement. Directement visée par un message privé très violent, Carine Galli a pu compter sur son chéri pour prendre sa défense.

Si on cherche Giovanni Castaldi, on le trouve ! Accusé de ne pas être dans une relation sincère avec sa compagne, le fils de Jean-Pierre Castaldi (et demi-frère de Benjamin Castaldi par la même occasion) est monté au créneau sur son compte Instagram. Il faut dire que les propos reçus étaient particulièrement immondes... "Qu'est-ce qu'elle est moche ta merde Castaldi. En fait c'est comme Wiltord, tu lui suces la kekette ou l'héritage. En fait, tu es vénale", a commenté un certain Jean-Christophe. Bien décidé à ne pas laisser passer de telles insultes, le beau brun n'a pas hésité à afficher publiquement cet énergumène et à lui répondre dans la foulée.