Giovanni Castaldi : Week-end de rêve dans un château avec Carine Galli et leur chien... très imposant

Il est parfois difficile d'emmener son animal de compagnie en vacances et lorsqu'on a un chien de la taille de celui de Giovanni Castaldi et Carine Galli, il faut de grands espaces pour qu'il puisse s'épanouir. Ça tombe bien, le couple est allé passer le week-end dans un château ! Les deux journalistes, qui travaillent tous les deux sur La chaîne L'Équipe depuis plusieurs années maintenant, ne cherchent pas à cacher leur relation amoureuse en dehors des plateaux. Il arrive même qu'ils se titillent à l'antenne et cela peut donner des séquences souvent marrantes, mais parfois un peu embarrassantes...

Quoiqu'il en soit, si ce n'est pas toujours le grand amour sur les plateaux de télévision, l'histoire d'amour entre Giovanni Castaldi et Carine Galli semble faite pour durer et les deux tourtereaux passent beaucoup de temps ensemble. Très active sur Instagram où elle possède près de 90 000 abonnés, la grande blonde a également ouvert un compte au chien du couple, prénommé Dodu est qui est un chow chow. Une race de chien particulièrement imposante, comme on peut le voir sur les photos, mais qui accompagne ses propriétaires un peu partout. Le 22 janvier, la petite famille est allée passer le week-end du côté de Vernou-En-Sologne (Loir-et-Cher) et l'endroit à l'air tout simplement sublime.

J'ai pu accompagner papa Giovanni et maman Carine dans le magnifique château de La Borde en Sologne à 2h de Paris !

"Direction la Sologne ! J'ai pu accompagner papa Giovanni et maman Carine dans le magnifique château de La Borde en Sologne à 2h de Paris ! Je me suis fait deux nouveaux copains et j'ai pu crapahuter dans l'immense parc du château", peut-on lire en commentaire de plusieurs photos où l'on peut voir le fameux Dodu à fond de la vie de château ! Rencontre avec des poneys, visite du domaine et repas d'exception, la petite famille a bien profité de ces quelques jours de repos.