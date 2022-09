Piscine, jacuzzi, repas cinq étoiles : Carine Galli s'offre un week-end de rêve dans le Luberon

Pour certains, le mois de septembre sert avant tout à prolonger les vacances et Carine Galli ne va pas dire le contraire ! La journaliste spécialisée dans le sport s'est fait connaître du grand public en participant à des émissions télévisées, que ce soit sur M6, BFM TV et depuis plusieurs années maintenant sur La chaîne L'Équipe. Reconnue pour son franc parler et ses fines analyses, la belle blonde de 37 ans aime bien avoir des avis tranchés, à l'image de son confrère Daniel Riolo, qui n'est pas vraiment adepte de la langue de bois. Si le public l'aime pour sa personnalité, le couple qu'elle forme avec Giovanni Castaldi joue certainement un rôle dans sa popularité grandissante.

Depuis 2020, les deux journalistes sportifs sont en couple et ils n'hésitent pas à se taquiner, surtout lorsqu'ils sont ensemble à l'antenne en plein direct. Une belle relation qui fait certainement le bonheur du père de Giovanni, le célèbre Jean-Pierre Castaldi. Si tout va pour le mieux entre eux, il n'est visiblement pas question d'agrandir la famille, comme le beau blond de 32 ans l'a indiqué en juillet dernier. "Vous savez très bien qu'on ne veut pas d'enfants, Carine. Donc, on n'a pas d'enfant", a-t-il déclaré lors d'une émission commune. Sans enfants, le couple peut ainsi s'offrir des vacances de rêve à deux et il semble bien que ce fut le cas le week-end dernier si l'on regarde la dernière publication de Carine Galli.

Qui plonge avec moi ? Première fois dans le Luberon. 2 jours de rêve !

Très active sur Instagram, la journaliste suivie par plus de 85 000 abonnés aime bien partager des moments de vie avec sa communauté et c'est ce qu'elle a fait hier pour montrer son superbe week-end dans une résidence hôtelière de rêve. "Qui plonge avec moi ? Première fois dans le Luberon. 2 jours de rêve ! Nature, calme, piscine, spa, gastronomie...", écrit-elle sur sa publication. On peut voir la sublime piscine de l'hôtel, ainsi que la chambre grand luxe qu'elle a certainement occupée avec Giovanni, que l'on ne voit cependant pas sur les photos. La belle blonde a bien entendu emmené son chien dans ce lieu magique au milieu des vignes avec jacuzzi en option !