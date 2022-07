Giovanni Castaldi en couple avec Carine Galli : il fait une révélation des plus intimes en direct

Carine Galli et Giovanni Castaldi se sont bien trouvés ! En plus de partager leur passion pour le football, ils en partagent une autre pour les taquineries en tout genre. Il n'est par exemple pas rare que les amoureux, en couple depuis deux ans, échangent quelques gentilles moqueries sur les réseaux sociaux. Et mardi 5 juillet, ce fut carrément en direct à la télévision qu'ils ont plaisanté.

La journaliste sportive animait l'édition du soir de la chaîne L'Équipe où il était question de l'arrivée du nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Pour l'occasion, le demi-frère de Benjamin Castaldi qui est consultant pour la chaîne, avait été envoyé à la conférence de presse au Parc des Princes. En duplex, il a débriefé de la prise de parole de l'entraîneur, tant bien que mal car il était quelque peu gêné par un groupe de jeunes supporters qui faisaient les rigolos derrière lui. Une scène qui a beaucoup amusé Carine Galli. "Merci Giovanni. Je vois que vous êtes venu avec tous vos enfants au Camp des Loges. Ça fait du monde ! Une dizaine d'enfants à 32 ans, c'est pas mal. Une grande famille ! Et une belle santé, également", a-t-elle lâché.

Plus tard, Giovanni Castaldi a rejoint sa compagne en plateau. Et le fils de Jean-Pierre Castaldi a une nouvelle fois été charrié par sa compagne. "Giovanni Castaldi, tout va bien ? Vos enfants, vous les avez laissés à la maison ?", lui a demandé Carine Galli. Le chroniqueur a alors décidé de répondre en livrant une confidence des plus intimes : "Vous savez très bien qu'on ne veut pas d'enfants, Carine. Donc, on n'a pas d'enfant". Une répartie qui a pris de court la jolie blonde. "Ah bon ? Très bizarre cet homme, hein", a-t-elle déclaré avant de reprendre le sujet principal.

Pour rappel, c'est en septembre 2020 que Giovanni Castaldi et Carine Galli ont officialisé leur relation, lors du Festival du film francophone d'Angoulême. Ils ont depuis opéré d'autres apparitions publiques, comme dans les tribunes de Roland Garros où ils se sont laissés aller à échanger plusieurs baisers.