Carla Bruni renversante : elle sort le très grand jeu face au beau gosse d'Emily in Paris

Depuis le début de la semaine, tous les aficionados de mode échangent des cartons d'invitation contre un siège près des catwalks des défilés de grande marque. Pour la Fashion Week Haute Couture parisienne, Chanel, où Marion Cotillard s'est dévoilée plus sexy que jamais, Dior ou encore Schiaparelli ont mis les petits plats dans les grands pour dévoiler leur toute nouvelle collection. Mais la Fashion Week, ce n'est pas uniquement regarder passer les mannequins et leurs vêtements au cours des défilés, c'est aussi se retrouver pour faire la fête. Ce mardi 5 juillet, la maison de joaillerie new-yorkaise David Yurman organisait justement un dîner au cours duquel Carla Bruni, présente, a volé la vedette à tout le monde.

C'est sculpturale et bombesque que le top de 54 ans a fait son arrivée. Vêtue d'une robe noire moulante aux détails scintillants, un décolleté plongeant à faire pâlir de jalousie toutes celles qui lui ont succédé sur les podiums, Carla Bruni a fait sensation et a mis tout le monde d'accord. Rajoutez à cela une crinière de lionne et un collier émeraude parfaitement choisi pour mettre ses yeux en valeur et le tour est joué. Si la nature est bien faite, elle a quand même été sacrément généreuse avec Carla Bruni qui, encore l'année dernière, à 53 ans, défilait pour Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing.

La beauté de Carla Bruni a été admirée par de nombreuses personnalités. Parmi les convives se trouvaient toute une flopée de mannequins à l'image de Karlie Kloss, Olivia Palermo et Camille Rowe, l'ex d'Harry Styles. Le monde des séries et du cinéma était aussi présent pour célébrer cette fête de la mode. On a notamment croisé Lucien Laviscount, beau gosse de la série Emily in Paris, bientôt de retour pour une saison 3, tout en élégance dans un costume noir, l'acteur Henry Golding, star du film Crazy Rich Asians, aux côtés de sa compagne Liv Lo. Les comédiennes Laura Harrier et Clémence Poésy ont aussi été aperçues. En bref, un cocktail parfait pour une soirée en or...