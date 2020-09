Carla Bruni : Son avis sur un possible retour politique de Nicolas Sarkozy

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Carla Bruni- Sarkozy se passionnent toujours pour sa relation avec Nicolas Sarkozy. La chanteuse et top model revient sur le chapitre politique de cette histoire, écrit au cours de ses années à l'Élysée. Elle confie notamment ne pas souhaiter que son mari redevienne président.

C'est à Vogue Paris que Carla Bruni- Sarkozy a raconté ses années à l'Élysée, au côté de son mari, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. La chanteuse de 52 ans s'est prêtée au jeu de l'interview pour accompagner une série photo du directeur artistique de la maison Celine, Hedi Slimane. Sur le mandat de son époux et son rôle de première dame, elle explique : "Parfois, je croisais des gens qui me demandaient 'Ça va ?', et je comprenais qu'il devait y avoir un truc méchant dans les médias contre mon mari ou moi. Non, moi je bloque. Et je ne disais rien à mon mari. Sauf des trucs comme 'elle est bonne, la sauce tomate ?', ou alors 'une petite saison de 24H ?' À l'intérieur, je me mettais en mode isolement."

Carla Bruni-Sarkozy ne regrette pas ses années passées à l'Élysée : "C'était un moment passionnant pour qui vient d'un milieu éloigné de la politique. On rencontre une somme de gens incroyables, on vit à un rythme très soutenu. Ça a été l'un des moments les plus intéressants de ma vie."

Et ce milieu politique, qu'en a-t-elle pensé ? "Ceux qui sont assoiffés de pouvoir partent en vrille, ça aide à faire le tri. Être président, c'est avoir le pouvoir politique, le pouvoir institutionnel, et comme, observatrice au côté de mon mari, ça a été stupéfiant. Président, on a en main le pouvoir de faire des choses, sauf qu'on se bat contre des forces contraires, des forces qui paralysent, qu'on ne peut même pas imaginer. C'est passionnant pour quelqu'un comme mon homme qui est très combatif, qui aime la conquête, mais pas seulement, qui aime l'action, qui aime faire, construire", explique l'artiste. Et alors que de nombreuses rumeurs courent quant à un éventuel retour en politique de Nicolas Sarkozy et une supposée envie de redevenir président, Carla Bruni-Sarkozy donne son avis très arrêté sur la question : "Cela dit, je ne voudrais pas qu'il y retourne." L'ancien chef de l'État, très courtisé par les médias depuis le carton de son dernier livre Le Temps des tempêtes, a démenti à plusieurs reprises ces rumeurs. Carla ne devrait pas avoir de souci à se faire.

L'intégralité de l'interview de Carla Bruni-Sarkozy est à retrouver dans le numéro d'octobre 2020 de Vogue Paris.