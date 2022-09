Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open : le champion de 19 ans en couple avec une belle brune ?

Cela fait des années que les amoureux de tennis cherchent les successeurs des trois légendes de leur sport, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic , sans jamais les trouver. Depuis quelques heures, il se pourrait bien que cela soit désormais le cas. À seulement 19 ans, Carlos Alcaraz vient de remporter son tout premier tournoi du Grand Chelem en carrière. Un véritable exploit et une précocité que l'on a rarement vu dans le tennis de haut niveau et qui laisse présager du meilleur pour le jeune espagnol, qui peut déjà rêver à un avenir brillant. Après deux semaines de très haut niveau, il est venu à bout du joueur norvégien Casper Ruud, déjà finaliste à Roland-Garros cette année et qui fait également partie de cette jeune génération pleine de talent.

Après un combat très âpre de plus de trois heures, Carlos Alcaraz a fini par l'emporter en 4 sets et gagne ainsi le premier trophée majeur de sa très jeune carrière. Toujours souriant et à l'aise devant les médias, le joueur espagnol est déjà très populaire sur les réseaux sociaux puisqu'il compte plus de 1,8 million d'abonnés sur son compte Instagram. Une plateforme sur laquelle il a l'habitude de publier des photos de lui lors de ses matchs ou de ses entraînements, mais il reste plutôt discret sur tout ce qui concerne sa vie privée. Pourtant, il y a quelques mois de cela, il a publié une photo en story qui laisse penser qu'il a trouvé l'amour.

En couple avec une belle brune fan de tennis ?

Début avril, Carlos Alcaraz a mis dans sa story une jolie photo de lui et une certaine Maria Gonzalez Gimenez, qui pourrait bien être sa copine. Sur la photo, on voit le jeune sportif en train de faire un gros bisou sur la joue de la belle brune, qui l'enlace tendrement (une photo à retrouver dans le diaporama). "Tu me manques", ajoute-t-il en espagnol sur le cliché, car visiblement l'enchaînement des tournois ne lui permet pas vraiment de passer du temps avec elle. Sur son compte Instagram, la jeune femme originaire de Murcie, tout comme le nouveau vainqueur de l'US Open, indique étudier le droit, et partage sa passion pour le tennis avec celui qui fait battre son coeur. Un signe qui ne trompe pas, Carlos Alcaraz a aimé quasiment toutes les publications de Maria, ce qui donne un gros indice sur leur relation.

Tout nouveau numéro 1 mondial et le plus jeune de l'histoire à l'avoir fait, Carlos Alcaraz représente l'avenir du tennis mondial et à seulement 19 ans, il semblerait bien qu'il voit cet avenir au côté de la belle María Gonzalez Gimenez !