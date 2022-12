Carole Bianic mariée depuis 10 ans à Vincent, un beau réalisateur : une histoire d'amour née sur un plateau de tournage

Amoureuse depuis plus de dix ans de Vincent Giovanni, Carole Bianic a dévoilé une rare photographie de son compagnon sur son compte Instagram à l'occasion de leurs dix ans de mariage le 9 octobre 2022. "10 ans" a-t-elle écrit en légende d'un cliché en noir et blanc où l'actrice et le petit-fils du réalisateur José Giovanni s'enlacent tendrement.

"Je vous souhaite encore beaucoup d'amour pour de nombreuses années...", "Joyeux anniversaire de mariage", "Magnifiques les photos, c'est super Joyeux 10 ans", "Félicitations tous mes voeux de bonheur", "Très Joli couple. Bon anniversaire les amoureux", "Bon anniversaire de mariage Carole ! Le temps passe, 10 ans déjà..." avaient commenté les fans de la comédienne en légende.