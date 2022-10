Caroline Avon : Que devient la pétillante animatrice portée disparue des écrans depuis des années ?

Ce 27 octobre, Caroline Avon fête ses 57 ans. Mais au fait que devient depuis toutes ces années la pétillante animatrice de M6 Kid ? La journaliste et ancienne animatrice télé a toujours été passionnée d'équitation et en grande sportive, a même été ex-championne de France de windsurf en 1980. C'est dans les débuts des années 90 que la jeune femme pétillante a crevé l'écran dans des programmes jeunesse. Ainsi, elle est devenue le visage emblématique de M6 Kid, E=M6 junior ou encore E=M6 découverte. Caroline Avon avait battu un record en 2000 lors d'un saut en parachute en tandem, d'une altitude de plus de 10 500 m.

Après ça, elle avait fait reparler d'elle en 2007-2008 en prenant les commandes sur France 2 du magazine Science... on tourne. Mais au bout de seulement quelques mois, l'émission est stoppée faute d'audience. Les téléspectateurs assidus de la chaîne Equidia connaissent aussi très bien le visage de Caroline Avon. Et pour cause, l'animatrice a travaillé plus de dix ans sur la chaîne, qu'elle a quittée en 2015. Elle y a notamment présenté un grand nombre de magazines et a y a même réalisé quelques documentaires. Caroline Avon a toujours été passionnée par les chevaux, elle a un niveau Galop 7. La journaliste a participé au Prix de Diane en 2010, dans la catégorie amateur.

Que fait-elle depuis son retrait de l'antenne ?

Mais que fait-elle depuis 2015, date à laquelle elle a cessé d'apparaître sur les écrans ? Comme le révélait Télé Star en 2019, Caroline Avon a travaillé dans des maisons de production télé (2P2L) où elle a tourné des documentaires coulisses de grands événements hippiques. En 2018, elle a aussi été employée dans la communication pour Reverdy, un fabricant d'aliments et équipements pour les chevaux. Une passion qui ne l'a donc jamais quittée. Enfin, Caroline Avon, qui vit dans les Yvelines, animait en 2019 des congrès et des conventions pour de grandes entreprises.

Côté vie privée, en octobre 2000, elle était apparue enceinte à des conférences de presse de la chaîne M6. Et en janvier 2001, Caroline Avon était prise en photo dans le rues de Paris avec une poussette. Cet enfant devrait donc être âgé de 21 ans aujourd'hui.