Caroline Ducey (Demain nous appartient) a déjà tourné avec Rocco Siffredi

Vous le savez sans doute, quelques réalisateurs ont parié sur la notoriété de l'acteur pour adultes dans des productions plutôt grand public. C'est le cas de Catherine Breillat, qui avait choisi l'Italien et Caroline Ducey pour incarner les deux rôles principaux du film Romance. La comédienne jouait une jeune femme emprisonnée dans une relation frustrante qui trouvait libération dans les bras d'hommes plus âgés, dont ceux de Rocco Siffredi. Une oeuvre classée dans la partie "non pornographique" de la filmographie de Monsieur qui a valu à Caroline Ducey une nomination aux César dans la catégorie du meilleur espoir féminin, rien que ça ! Elle a depuis tourné pour Jacques Doillon, Mathieu Amalric, et est apparue à la télévision dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et Famille d'accueil entre autres choses. Pas étonnant, donc, que les équipes de Demain nous appartient aient pensé à elle..