Caroline Garcia, nouvelle reine du tennis : ce grand changement intervenu récemment dans sa vie

C'est un exploit retentissant qu'a réussi Caroline Garcia la nuit dernière du côté de Fort Worth, aux Etats-Unis. Elle est devenue la deuxième joueuse française de l'histoire a remporté le Masters, cette compétition de fin de saison qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. Après un parcours un peu compliqué, elle a réussi à se hisser en demi-finale où elle a disposé de la grecque Sakkari avant de battre en finale la joueuse biélorusse, Aryna Sabalenka en deux sets très accrochés. Une véritable consécration pour la joueuse de 29 ans, qui devient seulement la deuxième française à réussir cet exploit après Amélie Mauresmo.

Forcément heureuse à la fin du match, Caroline Garcia a tenu à remercier ses proches. "Je pense à tous ceux que j'ai rencontrés sur mon parcours et qui m'ont aidée à devenir une meilleure personne et une meilleure joueuse", a-t-elle déclaré au micro. Parmi ces personnes, il y a Bertrand Perret, son entraîneur depuis 2021, mais qui a annoncé la fin de leur collaboration quelques jours seulement avant le début du Masters. "Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins", a indiqué ce dernier dans une interview accordée à L'Equipe.

Ce n'était pas quelque chose d'attendu mais c'était sa décision

Un timing qui a surpris la Française, qui réussissait sa meilleure saison et s'avançait vers le Masters très confiante. "Il a décidé de quitter l'équipe après le Mexique et j'ai respecté sa décision", a-t-elle expliqué à L'Equipe, avant d'en dire plus sur les circonstances de ce départ : "Ça a été une surprise. Ce n'était pas quelque chose d'attendu mais c'était sa décision. (...) Je suis très reconnaissante du travail qu'on a fait ensemble. Forcément ça fait bizarre, mais on essaie de faire avec."

Une surprise donc pour Caroline Garcia, qui ne s'attendait visiblement pas du tout au départ de Bertrand Perret. Malgré tout, elle n'a pas semblé plus perturbée que ça puisqu'elle vient de s'offrir le plus beau trophée de sa carrière !