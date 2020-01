Caroline (Mariés au premier regard) en couple avec un mystérieux inconnu

Lundi 6 janvier 2020, M6 donnera le coup d'envoi de la saison 4 de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs feront la connaissance de Sarah, Delphine, Romain ou encore Joachim. C'est l'occasion de prendre des nouvelles d'anciens candidats de l'émission, comme Caroline.

La belle blonde a participé à la saison 2 de Mariés au premier regard, en 2017. A l'époque, elle avait 27 ans. Caroline était compatible à 73% avec Raphaël (29 ans). Malgré les réticences de leurs familles respectives, ils ont pris la décision de se dire "oui" à la mairie de Grans (dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur), sans même se connaître. Leur couple a duré un temps au-delà du tournage. Mais en décembre 2017, ils ont annoncé leur rupture lors d'un live organisé sur Instagram. "On s'est rendu compte qu'entre nous, il n'y avait que de l'amitié. L'expérience a été très bien (...), mais c'est vrai que les sentiments du coeur ne se contrôlent pas, ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas forcément eu ce feeling amoureux. L'avenir est à nous. On s'entend très bien comme ça. (...) On est resté environ quatre mois ensemble", avaient-ils expliqué.

Depuis, Caroline a retrouvé l'amour. Sur Instagram, elle a en effet annoncé à l'occasion de la nouvelle année qu'elle avait rencontré un homme dont le prénom commence par la lettre V. "2019 : une année rimant avec le bonheur et le changement. L'année de la trentaine et ses multiples fiestas. Les retrouvailles d'amis partis un peu trop loin. Un nouveau boulot. Des amis et une famille en or. Des tonnes de moments de joie, de fous rires, de partages, de danses, de chants. Et puis ma plus belle rencontre V. 2020 : une année de double 'vin'. Espérons que le cru soit bon. Je vous souhaite que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez besoin", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo prise le soir du Nouvel An. Et en story, elle a posé, de dos, avec le fameux V qui fait aujourd'hui battre son coeur.