Caroline Roux : Tendres confidences sur sa famille, son "socle"...

S'il y a bien une animatrice de télévision qui garde sa vie privée sous clé, c'est Caroline Roux. Connue pour avoir été le joker d'Yves Calvi pendant un certain temps, la présentatrice de 47 est aujourd'hui aux commandes de l'émission C dans l'air (France 5) et se démarque pour ses interviews politiques enflammées. Mais avant d'être une figure de la télévision, c'est une épouse et une maman. Dans le journal Libération du lundi 20 janvier 2020, Caroline Roux fait l'objet du portrait du jour. L'occasion pour les lecteurs d'en découvrir un peu plus sur la belle blonde.

Petite dernière d'une famille de trois enfants, elle grandit aux rythmes de ses vacances aux Deux-Alpes. Passionnée de ski, elle développe rapidement un talent inné pour ce sport mais se voit contrainte de mettre un terme à sa pratique suite à une mauvaise blessure. C'est alors qu'elle se découvre un intérêt pour la politique. Diplômée de l'école de journalisme de Marseille en 1993, elle commence par faire quelques essais en radio mais s'oriente très vite vers la télévision. Après avoir présenté La Matinale sur Canal+, elle finit à la tête de C dans l'air où les téléspectateurs peuvent aujourd'hui la suivre tous les jours.

Mais sa plus grande passion, son "socle" comme elle l'appelle, c'est sa famille. Mariée à Laurent Solly, l'animatrice a eu deux enfants, Rosalie (15 ans) et Marceau (11 ans). Dans la foulée, elle est également devenue la belle-mère des deux filles de son mari, Victoire et Sixtine, nées d'une première union avec son ex-épouse Charlotte, décédée en 2007. Pourtant, très protectrice, Caroline Roux se plaît à le répéter, elle ne considère pas ces dernières comme ses "belles-filles" mais bien comme "ses filles".

Aujourd'hui, l'animatrice profite pleinement de sa grande famille recomposée. Aux côtés de son mari, actuel directeur général de Facebook France, elle se dit complètement épanouie et très heureuse. Interrogée par Version Femina en 2015, Caroline Roux confiait d'ailleurs son amour pour sa famille : "Le meilleur endroit pour me ressourcer, c'est ma famille. Elle est ma base arrière, mon socle, mes racines. Même s'il fait grand vent dehors, je ferme la porte et je retrouve une sérénité absolue quand je suis avec les miens."