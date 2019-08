Casey Affleck accusé de harcèlement sexuel: il brise le silence des années après

Deux jeunes femmes, Amanda White et Magdalena, avaient toutes les deux porté plainte en 2010 en affirmant avoir été harcelées par Casey Affleck sur le tournage du film I'm Still Here, long métrage avec Joaquin Phoenix, son ex-beau-frère, dont il était le réalisateur. L'affaire s'était résolue avec un accord financier dont le montant n'a pas été dévoilé. L'acteur oscarisé pour Manchester by the Sea est récemment retourné à la réalisation pour son dernier film, Light of my Life, présenté lors du Festival du film de Berlin en février dernier. Aucune date de sortie française n'a encore été annoncée.