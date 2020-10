Caterina (Les Reines du shopping) a été très intime avec Mudjat, l'ex de Milla Jasmine

Depuis lundi 19 octobre 2020, Cristina Cordula propose un nouveau thème dans Les Reines du shopping (M6). Pour cette semaine spéciale "Belles avec des formes", Mélanie, Fiona, Vinnye, Caterina et Alexandra ont pour mission de proposer un look "chic avec une pièce fluide". Parmi les cinq candidates, Caterina, jolie blonde aux courbes voluptueuses, n'est pas totalement inconnue... En effet, elle a fréquenté Mujdat, l'ex-compagnon de la star de télé-réalité Milla Jasmine.

Dans Les Reines du shopping, Caterina est présentée comme une chanteuse et professeur de piano de 27 ans habitant à La Chapelle-Montbrandeix en Haute-Vienne. Sur Instagram, la jolie blonde se présente également comme modèle photo et youtubeuse. Mais elle est aussi connue pour son histoire de courte durée avec Mujdat Saglam, l'ancien amoureux de Milla Jasmine. D'après Aqababe, elle aurait même couché avec lui.

Caterina : "Mujdat a essayé de me sauter dessus !"

L'affaire avait éclaté en septembre 2019. Sur les réseaux sociaux, Caterina balançait avoir été intime avec l'entrepreneur devenu lui aussi candidat de télé-réalité. Entre eux, tout a commencé en juin 2019, alors que le couple Mujdat-Milla battait de l'aile. Caterina s'était saisie de son compte Instagram pour adresser un message de soutien à Mujdat, accusé d'être un menteur et un manipulateur par la belle Milla. De là s'en est suivie une conversation teintée de drague entre eux : "Il m'a dit qu'il me trouvait très belle, il a dit que les italiennes étaient les plus belles femmes du monde. Il m'a assuré qu'il était célibataire, que c'était fini avec Milla."

Au bout de quelques jours, la tournure de leurs échanges a changé : "Il m'a ajoutée sur Snapchat et m'a fait des avances de fou (...). Il m'a envoyé des photos de lui olé-olé." Enfin, alors que Mujdat s'était montré à distance "très doux, très charmant, très délicat", une rencontre a eu lieu en août 2019. "Il a essayé de me sauter dessus, il m'a embrassée. Et surtout il m'a fait des propositions plus que bizarres", lançait-elle.

Une histoire qui est maintenant derrière elle. Caterina participe désormais aux Reines du shopping. Et ce mercredi 21 octobre 2020, dès 17h25, elle fait les boutiques devant les caméras de M6 dans le but de proposer une tenue à Cristina Cordula.